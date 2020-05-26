Названа сумма, за которую Динамо готово отпустить Цыганкова - СМИ

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что по его информации в "Динамо" не готовы расставаться с атакующим полузащитником Виктором Цыганковым дешевле, чем за 20+ млн евро.

В то же время ведущий программы отметил, что обращался к специалистам, приближенным к итальянским клубам с вопросом, сколько денег готовы выложить в Серии А за то, чтобы подписать контракт с забивным украинцем.

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В Италии за Цыганкова реально могли бы дать 12-13 миллионов. Во-первых, он не гражданин ЕС, во-вторых - карантин и цены посыпятся, а третье - история травм Цыганкова.

Напомним, что накануне шла речь о заинтересованности в услугах игрока национальной сборной Украины и киевского "Динамо" со стороны нескольких клубов Италии.