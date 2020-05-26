Динамо оставит всех своих игроков в аренде до конца сезона

ФК "Динамо" информирует, что в связи с продлением сроков сезона 2019/2020 арендные соглашения игроков, контракты которых принадлежат клубу и которые на правах аренды выступают за другие клубы, будут действовать до конца текущего сезона.

Футболисты "Динамо", арендные соглашения которых заканчиваются в июне, доигрыают за клубы, за которые они выступают на правах аренды до конца сезона 2019/2020. После чего по каждому игроку будет приниматься решение о продлении срока аренды или возвращения в клуб.

Напомним, что среди игроков "Динамо", которые находятся в аренде - Иван Калюжный, Евгений Смирный, Денис Янаков, Александр Осман, Юрий Шпирка, Ахмед Алибеков, Сидклей, Дерлис Гонсалес, Никита Кравченко, Владислав Супряга, Роман Вантух, Сергей Булеца, Денис Гармаш, Александр Тымчык, Богдан Леднев и Жерсон Родригес.