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Лондонский Арсенал интересовался игроком Динамо

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Не одним лишь Матвиенко

Лондонский Арсенал интересовался игроком Динамо
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Тележурналист Игорь Цыганик заявил о заинтересованности со стороны лондонского "Арсенала" в услугах вингера правого фланга "Динамо" и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова.

Накануне речь шла о том, что за динамовцем наблюдали итальянские клубы Серии А.

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Цыганкова хотел "Арсенал", насколько мне известно, и это правда. Но по поводу того, желает ли его получить "Фиорентина", у меня такой информации нету. Знаю только, что Цыганков был на карандаше у "фиалок" еще очень давно, будучи молодым футболистом, он ездил играть за юниорскую команду "Динамо" и скауты итальянского клуба за ним смотрели. Возможно, что сейчас они вытащили старые записи, или продолжали за ним следить, я этого не знаю.

Но то, что "Арсенал" хотел Цыганкова, это точно. Скауты "канониров" присутствовали на матчах "Динамо" с участием лидера киевлян. "Арсенал" готовился выйти с предложением на Виктора.

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В статье: Арсенал (Лондон) Динамо (Киев) Игорь Цыганык Фиорентина (Флоренция) Виктор Цыганков
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Источник:
Циганик live

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