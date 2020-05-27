Лондонский Арсенал интересовался игроком Динамо

Тележурналист Игорь Цыганик заявил о заинтересованности со стороны лондонского "Арсенала" в услугах вингера правого фланга "Динамо" и национальной сборной Украины Виктора Цыганкова.

Накануне речь шла о том, что за динамовцем наблюдали итальянские клубы Серии А.

Цыганкова хотел "Арсенал", насколько мне известно, и это правда. Но по поводу того, желает ли его получить "Фиорентина", у меня такой информации нету. Знаю только, что Цыганков был на карандаше у "фиалок" еще очень давно, будучи молодым футболистом, он ездил играть за юниорскую команду "Динамо" и скауты итальянского клуба за ним смотрели. Возможно, что сейчас они вытащили старые записи, или продолжали за ним следить, я этого не знаю.

Но то, что "Арсенал" хотел Цыганкова, это точно. Скауты "канониров" присутствовали на матчах "Динамо" с участием лидера киевлян. "Арсенал" готовился выйти с предложением на Виктора.