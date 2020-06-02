Игрок Шахтера попал в скандал в Турции - Газиантепспор угрожает судом

Нигерийский нападающий "Шахтера" Оларенваджу Кайоде, которого у дончан с прошлого лета арендует турецкий "Газиантепспор", не вернулся к командным тренировкам.

Футболист сослался на то, что его арендное соглашение с турецким клубом завершается 31 мая 2020 года, - сообщает Fanatik.

Vilar.spor замечает, что футболист уже направил партнерам по команде прощальные сообщения.

В то же время "Газиантепспор" с удивлением воспринял эту новость. В клубе ожидали, что "Шахтер" позволит Кайоде остаться до фактического завершения сезона в Турции. Сейчас руководство клуба готово обратиться в суд, если Кайоде не вернется, отмечает Gaziantep27.net.

Сейчас состоялись переговоры с женой Оларенваджу, которая является его агентом, а такоже юристом Кайоде.

27-летний нападающий Оларенважу Кайоде в этом сезоне в составе "Газиантепспора" забил 9 голов и отдал 6 результативных передач в турецкой Суперлиге, его называют одним из ключевых игроков команды.