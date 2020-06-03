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Скаут выделил 3 клуба Серии А, которые интересуются футболистами из Украины

Трансферы
(1 голосов)

Сейчас идут переговоры

Скаут выделил 3 клуба Серии А, которые интересуются футболистами из Украины
Новина українською

Футбольного скаута из Италии Алекса Великих на телеканале Футбол спросили о заинтересованности относительно украинских игроков со стороны клубов Серии А.

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Игроки из украинского чемпионата интересны итальянским клубам, но цены на этих футболистов очень большие.

Конкретизировать очень сложно, потому что идут переговоры.

Могу сказать, что "Сампдория", 2Фиорентина", "Рома" - это активные игроки в отношении украинских футболистов.

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В статье: Серия А Чемпионат Италии Сампдория (Генуя) Рома (Рим) Фиорентина (Флоренция) Алекс Великих
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Источник:
ТК Футбол

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