Скаут выделил 3 клуба Серии А, которые интересуются футболистами из Украины
Сейчас идут переговоры
Футбольного скаута из Италии Алекса Великих на телеканале Футбол спросили о заинтересованности относительно украинских игроков со стороны клубов Серии А.
Игроки из украинского чемпионата интересны итальянским клубам, но цены на этих футболистов очень большие.
Конкретизировать очень сложно, потому что идут переговоры.
Могу сказать, что "Сампдория", 2Фиорентина", "Рома" - это активные игроки в отношении украинских футболистов.
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Источник:ТК Футбол
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