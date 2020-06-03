Сколько итальянские клубы готовы выложить за Тайсона и Цыганкова - версия скаута
Алекса Великих, украинца-скаута, который работает в Италии, на телеканале Футбол спросили о трансферной цене топовых футболистов УПЛ и вероятности перехода игроков летом.
Очень сложно сказать. Например, Тайсона "Рома" взяла бы бесплатно, поскольку трансфер они не потянут.
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Цыганкова, к слову, если бы за 14-15 миллионов продали - условный "Лацио" или "Фиорентина" приняли бы его.
Но цена на Цыганкова не 13-15 миллионов, а гораздо выше.
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Источник:#залишайсязФутболом
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