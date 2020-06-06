Южноафриканский нападающий рассказал об интересе со стороны Динамо

Форвард из ЮАР Катлехо Мфела по прозвищу "Киллер" поведал, что в 2012-м году имел возможность переехать в киевское "Динамо", но сделку не одобрил его тогдашний клуб "Мамелоди Сандаунз".

- Были такие клубы, как "Динамо" Киев и "Маккаби" Хайфа, которые интересовались мной. Но все это не имело смысла, так как "Мамелоди Сандаунз" отказались получить гарантированные деньги за трансфер.

Они хотели, чтобы я добился чего-то, что было невозможно гарантировать в небольшой стране. Теперь остается лишь задавать вопросы, почему все сложилось именно так", - сказал 35-летний Мфела для ресурса soccerladuma.co.za.

Сообщается, что за пять лет выступлений в рядах "Мамелоди Сандаунз" Катлехо Мфела провел 122 матча, отличившись 50 голами и 12 ассистами.