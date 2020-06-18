  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Агенты Цыганкова ведут переговоры с Наполи
В тренде

Агенты Цыганкова ведут переговоры с Наполи

Трансферы
(2 голосов)

Пишет итальянская пресса

Агенты Цыганкова ведут переговоры с Наполи
Новина українською

Футбольные агенты Марко де Марчи и Томас Соломон, у которых есть разрешение от отца Виктора Цыганкова, украинского вингера киевского "Динамо", ведут переговоры с руководством неаполитанцев.

Томас Соломон подтвердил интерес к Цыганкову, сообщает arenanapoli.it.

Читайте такжеАнтонио Конте предложили усилить Интер игроком сборной Украины

Вариант с Виктором Цыганковым снова актуален. Год назад об украинском футболисте, контракт которого принадлежит "Динамо Киев", говорили в перспективе для "Наполи".

Кристиано Джунтоли [спортивный директор итальянского клуба] сейчас понадобится новое усиления в случае непродления контракта Кальехона и потенциальной продажи Лосано, - пишет издание.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосе Кальехон Динамо (Киев) Наполи (Неаполь) Виктор Цыганков Ирвинг Лосано
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
18.06.2020 в 10:05
А дадут ли 20-25 миллионов, или вообще 50 ,как желает Суркис... но уходить сейчас и в Италию стоит однозначно!!!!
Ответить
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
18.06.2020 в 09:36
продавать за 20-25 и ок. Вон Цита уж во всю рвётся, не стоит останавливать и мариновать что одного что другого
Ответить
0
0
avatar
beatles (Крижопіль)
18.06.2020 в 09:36
Интересное и скорее всего своевременное продолжение карьері! Виктор достаточно часто травмируется и пока восстанавливается легче чем через пять лет, надо бы попробовать себя в Итальянском чемпионате, ибо будет поздно((( Динамо ниже не упадет, но и выше не поднимется, а вот Виктору бы надо попробовать вырваться... Надеюсь Суркис не будет против.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...