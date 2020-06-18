Агенты Цыганкова ведут переговоры с Наполи

Футбольные агенты Марко де Марчи и Томас Соломон, у которых есть разрешение от отца Виктора Цыганкова, украинского вингера киевского "Динамо", ведут переговоры с руководством неаполитанцев.

Томас Соломон подтвердил интерес к Цыганкову, сообщает arenanapoli.it.

Вариант с Виктором Цыганковым снова актуален. Год назад об украинском футболисте, контракт которого принадлежит "Динамо Киев", говорили в перспективе для "Наполи".

Кристиано Джунтоли [спортивный директор итальянского клуба] сейчас понадобится новое усиления в случае непродления контракта Кальехона и потенциальной продажи Лосано, - пишет издание.