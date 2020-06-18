Агенты Цыганкова ведут переговоры с Наполи
Пишет итальянская пресса
Футбольные агенты Марко де Марчи и Томас Соломон, у которых есть разрешение от отца Виктора Цыганкова, украинского вингера киевского "Динамо", ведут переговоры с руководством неаполитанцев.
Томас Соломон подтвердил интерес к Цыганкову, сообщает arenanapoli.it.
Вариант с Виктором Цыганковым снова актуален. Год назад об украинском футболисте, контракт которого принадлежит "Динамо Киев", говорили в перспективе для "Наполи".
Кристиано Джунтоли [спортивный директор итальянского клуба] сейчас понадобится новое усиления в случае непродления контракта Кальехона и потенциальной продажи Лосано, - пишет издание.
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Комментарии (3)
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simargl (Чернигов)
18.06.2020 в 10:05
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СашаXM (Хмельницкий)
18.06.2020 в 09:36
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beatles (Крижопіль)
18.06.2020 в 09:36
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