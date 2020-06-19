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Оболонь-Бровар усилился экс-игроками тернопольской Нивы и Авангарда

Трансферы
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До конца сезона

Оболонь-Бровар усилился экс-игроками тернопольской Нивы и Авангарда
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Двое новичков центральных защитников Василий Билый и Олег Бородай перешли в киевский клуб "Оболонь-Бровар".

Оба подписали контракты с клубом до конца сезона 2019/2020. Василий Билый будет выступать под 21 номером, а Олег Бородай - 57.

Последним местом работы Василия Билого был ФК "Нива" Тернополь, за который он, правда, из-за карантина, так и не провел ни одного официального матча.

Играл за клубы ФК "Львов", ФК "Скала" (г.. Стрый, Львовская область), ФК "Еднисть" (с. Плиски, Черниговская область), ФК "Сталь" (Каменское ), ФК "Нефтяник" (г.. Ахтырка, Сумская область), НФК "Верес" (Ровно) и ФК "Рух" (Львов). Родился 13 марта 1990 в Трускавце (Львовская область). Рост 185 см, вес 78 кг.

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Последним местом работы Олега Бородая был краматорский "Авангард". Играл за клубы ФК "Олком" (Мелитополь), ФК "Заря" (Луганск), ФК "Сумы", ФК "Полтава", ФК "Карпаты" (Львов) и ФК "Гурник" (Ленчна, Польша). Родился 7 января 1993 в Мелитополе (Запорожская область). Рост 188 см, вес 88 кг.

Первый матч после рестарта Первой лиги "Оболонь-Бровар" проведет в среду, 24 июня. Соперником будет краматорский "Авангард".

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В статье: Оболонь-Бровар (Киев) Олег Бородай Василий Билый
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Источник:
Оболонь-Бровар

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