Турецкий клуб обратился с предложением по поводу украинского игрока Ференцвароша - СМИ

Турецкий "Фенербахче" обратился к донецкому "Шахтеру" по поводу аренды вингера левого фланга Александра Зубкова, который сейчас выступает в аренде венгерского Ференцвароша.

"Фенербахче" намерен взять в аренду Зубкова за миллион евро с правом выкупа контракта игрока. За год турки готовы доплатить еще миллион и выкупить контракт футболиста, сообщает издание Takvim.

Трансферная стоимость Зубкова, по данным Transfermarkt, 950 000 евро. Контракт с "Шахтером" действует до июня 2022 года.

Накануне речь шла о заинтересованности в услугах украинца со стороны клубов Серии А.

Зато турецкая пресса сватала в "Фенербахче" тренера Зубкова Сергея Реброва, а также украинца из турецкой Суперлиги Николая Морозюка.