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Турецкий клуб обратился с предложением по поводу украинского игрока Ференцвароша - СМИ

Трансферы
(1 голосов)

Контракт принадлежит "Шахтеру"

Турецкий клуб обратился с предложением по поводу украинского игрока Ференцвароша - СМИ
Новина українською

Турецкий "Фенербахче" обратился к донецкому "Шахтеру" по поводу аренды вингера левого фланга Александра Зубкова, который сейчас выступает в аренде венгерского Ференцвароша.

"Фенербахче" намерен взять в аренду Зубкова за миллион евро с правом выкупа контракта игрока. За год турки готовы доплатить еще миллион и выкупить контракт футболиста, сообщает издание Takvim.

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Трансферная стоимость Зубкова, по данным Transfermarkt, 950 000 евро. Контракт с "Шахтером" действует до июня 2022 года.

Накануне речь шла о заинтересованности в услугах украинца со стороны клубов Серии А.

Зато турецкая пресса сватала в "Фенербахче" тренера Зубкова Сергея Реброва, а также украинца из турецкой Суперлиги Николая Морозюка.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Шахтер (Донецк) Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков аренда
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Комментарии (5)
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zago22
19.06.2020 в 13:48
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
19.06.2020 в 13:43
Вчера Ребров заявил,что турки к нему не обращались...
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0
0
белорус (Киев)
19.06.2020 в 13:42
В колхозный турецкий чемпионат не смей ехать!!! Жди предложения из Италии, это топ. А в Турцию поедешь, когда тебе стукнет 35, завершать карьеру.
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0
-1
Счётчик шансов (Полтава)
19.06.2020 в 12:34
А Ребров уже перешел в Фенербахче, или чего вы это не пишете?
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0
-1
FC Energy (Новая Каховка)
19.06.2020 в 11:39
Если это действительно так, то пазл складывается.
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0
-1


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