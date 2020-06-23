  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Шахтер интересуется опорным хавбеком Палмейрас - СМИ
В тренде

Шахтер интересуется опорным хавбеком Палмейрас - СМИ

Трансферы
(1 голосов)

Клуб не против продать его контракт

Шахтер интересуется опорным хавбеком Палмейрас - СМИ
Новина українською

Донецкий "Шахтер", по версии бразильской прессы, обращался в клуб из города Сан-Паулу, и интересовался полузащитником Габриэлем Менино.

На счету 19-летнего футболиста 7 матчей за клуб, Transfermarkt указывает его стоимость в 3,6 млн евро. Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до 2024 года.

Читайте такжеСимволическая сборная 27-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

"Палмейрас" не исключает продажи контракта игрока 13-кратным чемпионам Украины, сообщает Twitter-канал Palmeiras Notícias, посвященный инсайдам о клубе из Сан-Паулу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Палмейрас (Сан-Паулу) Габриель Менино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...