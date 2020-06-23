Шахтер интересуется опорным хавбеком Палмейрас - СМИ
Клуб не против продать его контракт
Донецкий "Шахтер", по версии бразильской прессы, обращался в клуб из города Сан-Паулу, и интересовался полузащитником Габриэлем Менино.
На счету 19-летнего футболиста 7 матчей за клуб, Transfermarkt указывает его стоимость в 3,6 млн евро. Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до 2024 года.
"Палмейрас" не исключает продажи контракта игрока 13-кратным чемпионам Украины, сообщает Twitter-канал Palmeiras Notícias, посвященный инсайдам о клубе из Сан-Паулу.
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