Шахтер интересуется опорным хавбеком Палмейрас - СМИ

Донецкий "Шахтер", по версии бразильской прессы, обращался в клуб из города Сан-Паулу, и интересовался полузащитником Габриэлем Менино.

На счету 19-летнего футболиста 7 матчей за клуб, Transfermarkt указывает его стоимость в 3,6 млн евро. Контракт игрока с бразильским клубом рассчитан до 2024 года.

"Палмейрас" не исключает продажи контракта игрока 13-кратным чемпионам Украины, сообщает Twitter-канал Palmeiras Notícias, посвященный инсайдам о клубе из Сан-Паулу.