Сенегальский форвард покинул Карпаты

Нападающий из Сенегала Матар Диейе, контракт которого "зелено-белые" арендовали у донецкого "Олимпика", покинул команду.

Как рассказывает журналист Олег Барков, арендное соглашение футболиста подошло к завершению и стороны решили его не продлевать.

С начала недели Матар уже не с "Карпатами".

За "львов" сенегалец провел 3 матча в УПЛ и забил 1 гол.