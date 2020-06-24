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Сенегальский форвард покинул Карпаты

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Вернулся в "Олимпик"

Сенегальский форвард покинул Карпаты
Новина українською

Нападающий из Сенегала Матар Диейе, контракт которого "зелено-белые" арендовали у донецкого "Олимпика", покинул команду.

Как рассказывает журналист Олег Барков, арендное соглашение футболиста подошло к завершению и стороны решили его не продлевать.

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С начала недели Матар уже не с "Карпатами".

За "львов" сенегалец провел 3 матча в УПЛ и забил 1 гол.

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В статье: Олимпик (Донецк) Карпаты (Львов) аренда Олег Барков Матар Дийе
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