Сенегальский форвард покинул Карпаты
Вернулся в "Олимпик"
Нападающий из Сенегала Матар Диейе, контракт которого "зелено-белые" арендовали у донецкого "Олимпика", покинул команду.
Как рассказывает журналист Олег Барков, арендное соглашение футболиста подошло к завершению и стороны решили его не продлевать.
С начала недели Матар уже не с "Карпатами".
За "львов" сенегалец провел 3 матча в УПЛ и забил 1 гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм-канал Олега Баркова
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...