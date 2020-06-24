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Центрбэк Зари отказал Шахтеру

Трансферы
(1 голосов)

Из-за Австрии?

Центрбэк Зари отказал Шахтеру
Новина українською

Выкупом контракта центрального защитника "Зари" и молодежной сборной Украины Евгения Чеберко интересовался донецкий "Шахтер".

Об этом сообщил Михаил Спиваковский, ведущий шоу о футболе ТаТоТаке.

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Но сам Евгений на тот момент, по словам журналиста, видел себя только в Западной Европе и отказал дончанам.

Напомним, по слухам после завершения сезона в УПЛ Евгений Чеберко перейдет в команду из чемпионата Австрии.

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Евгений Чеберко ТаТоТаке ЛАСК Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
24.06.2020 в 14:48
Форвертс Штайр?
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