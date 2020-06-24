Центрбэк Зари отказал Шахтеру

Выкупом контракта центрального защитника "Зари" и молодежной сборной Украины Евгения Чеберко интересовался донецкий "Шахтер".

Об этом сообщил Михаил Спиваковский, ведущий шоу о футболе ТаТоТаке.

Но сам Евгений на тот момент, по словам журналиста, видел себя только в Западной Европе и отказал дончанам.

Напомним, по слухам после завершения сезона в УПЛ Евгений Чеберко перейдет в команду из чемпионата Австрии.