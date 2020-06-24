Центрбэк Зари отказал Шахтеру
Из-за Австрии?
Выкупом контракта центрального защитника "Зари" и молодежной сборной Украины Евгения Чеберко интересовался донецкий "Шахтер".
Об этом сообщил Михаил Спиваковский, ведущий шоу о футболе ТаТоТаке.
Но сам Евгений на тот момент, по словам журналиста, видел себя только в Западной Европе и отказал дончанам.
Напомним, по слухам после завершения сезона в УПЛ Евгений Чеберко перейдет в команду из чемпионата Австрии.
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Источник:ТаТоТаке
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