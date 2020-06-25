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Юного героя Ворсклы звали два топ-клуба Португалии

Трансферы
(1 голосов)

Выходили на Исенко через Луизао

Юного героя Ворсклы звали два топ-клуба Португалии
Новина українською

Детский тренер 16-летнего вратаря "Ворсклы" Павла Исенко, отразившего 3 пенальти в полуфинале Кубка Украины с "Мариуполем", Александр Супрун, рассказал zbirna.com о предыдущих успехах своего виспитанника и интересе к нему из-за рубежа.

В квалификационном раунде чемпионата Европы сборная Украины (U-17) не пропустила ни одного мяча и все три матча провел на ноль наш воспитанник [Исенко].

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После турнира, который проходил в Португалии, на него выходили представители "Спортинга" и "Браги" - номер Пашки брали у полузащитника "Ворсклы" Луизао. Звонили, общались.

Мое мнение - рано ему туда ехать, не готов он пока к тем испытаниям, которые там предстоит пройти. Языка не знает, адаптация займет около года, за это время можно вообще потеряться. Но стремиться к тому уровню нужно.

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В статье: Ворскла (Полтава) Спортинг (Лиссабон) Луизао Брага Павел Исенко
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Источник:
zbirna.com

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
25.06.2020 в 13:09
Конечно пусть не торопится, берет пример с Ярмоленко
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