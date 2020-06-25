Юного героя Ворсклы звали два топ-клуба Португалии
Выходили на Исенко через Луизао
Детский тренер 16-летнего вратаря "Ворсклы" Павла Исенко, отразившего 3 пенальти в полуфинале Кубка Украины с "Мариуполем", Александр Супрун, рассказал zbirna.com о предыдущих успехах своего виспитанника и интересе к нему из-за рубежа.
В квалификационном раунде чемпионата Европы сборная Украины (U-17) не пропустила ни одного мяча и все три матча провел на ноль наш воспитанник [Исенко].
После турнира, который проходил в Португалии, на него выходили представители "Спортинга" и "Браги" - номер Пашки брали у полузащитника "Ворсклы" Луизао. Звонили, общались.
Мое мнение - рано ему туда ехать, не готов он пока к тем испытаниям, которые там предстоит пройти. Языка не знает, адаптация займет около года, за это время можно вообще потеряться. Но стремиться к тому уровню нужно.
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