Лидер Первой лиги усилился экс-игроками Колоса и Карпат

Состав "Ингульца" с Петрова пополнили двое футболистов - защитники Андрей Семенко и Владимир Сеница.

25-летний Семенко провел большую часть своей карьеры за ФК "Колос" (Ковалевка), с которым становился победителем чемпионата, Кубка и Суперкубка Киевской области, победителем Второй лиги ПФЛ, обладателем кубка Мемориала Макарова. В 2018-2019 годах выступал в составе команды "Оболонь-Бровар" - провел 34 официальных матча, забил два гола. Андрей - воспитанник ДЮСШ "Княжа".

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Уроженец Калуша Владимир Сеница родился 26 апреля 1997 в Калуше. Футбольную карьеру начинал в Калушском ДЮСШ. После 6-го класса получил приглашение переехать в Академию ФК "Карпаты". В Академии на разных уровнях провел 68 игр, в которых забил 10 голов.

После завершения футбольной школы "Карпат" подписал первый полноценный контракт с "зелено-белыми". И сразу стал основным защитником юниорского состава, а впоследствии заслужил капитанскую повязку "молодежки" львовского клуба.

На фоне успехов на молодежном уровне осенью 2017 года Владимир дебютировал в Украинской Премьер-лиге, сыграв два поединка - против "Мариуполя" (0:1) и "Александрии" (0:3). Летом 2018-го оставил "Карпаты" и перебрался в состав польского "Балтика" с Кошалин, который выступает в четвертом дивизионе местного футбола. Всего в составе "балтийцев" провел девять поединков. Далее Сеница выступал за родной "Калуш".