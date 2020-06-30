Украинец Ференцвароша рассказал о переговорах с Шахтером и интересе из Италии
Только слухи
Украинский легионер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков накануне вместо арендного заключил полноценный контракт с клубом.
Футболист в разговоре с телеканалом Футбол признается, что решение далось очень тяжело.
Для меня очень важно играть. То, что я получаю доверие Реброва [тренер "Ференцвароша"] - меня вполне устраивает.
Переговоры шли достаточно тяжело, было три разговора. Но я рад, что все так закончилось, благодарен за это "Шахтеру".
Серия А? Я общался со своим агентом. Слухи были, но они ничем не подкреплены.
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Источник:#залишайсязФутболом
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2020 в 12:41
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СашаXM (Хмельницкий)
30.06.2020 в 12:10
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