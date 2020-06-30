Украинец Ференцвароша рассказал о переговорах с Шахтером и интересе из Италии

Украинский легионер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков накануне вместо арендного заключил полноценный контракт с клубом.

Футболист в разговоре с телеканалом Футбол признается, что решение далось очень тяжело.

Для меня очень важно играть. То, что я получаю доверие Реброва [тренер "Ференцвароша"] - меня вполне устраивает.

Переговоры шли достаточно тяжело, было три разговора. Но я рад, что все так закончилось, благодарен за это "Шахтеру".

Серия А? Я общался со своим агентом. Слухи были, но они ничем не подкреплены.