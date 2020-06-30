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Украинец Ференцвароша рассказал о переговорах с Шахтером и интересе из Италии

Трансферы
(2 голосов)

Только слухи

Украинец Ференцвароша рассказал о переговорах с Шахтером и интересе из Италии
Новина українською

Украинский легионер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков накануне вместо арендного заключил полноценный контракт с клубом.

Футболист в разговоре с телеканалом Футбол признается, что решение далось очень тяжело.

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Для меня очень важно играть. То, что я получаю доверие Реброва [тренер "Ференцвароша"] - меня вполне устраивает.

Переговоры шли достаточно тяжело, было три разговора. Но я рад, что все так закончилось, благодарен за это "Шахтеру".

Серия А? Я общался со своим агентом. Слухи были, но они ничем не подкреплены.

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В статье: Серия А Ференцварош (Будапешт) Александр Зубков
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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
30.06.2020 в 12:41
Фомін, Кобін, Ігнатенко, Сікан, Мудрик етс - усі ці гравці хто в минулому хто зараз, хто в майбутньому згнили(ють) в кротівнику.
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СашаXM (Хмельницкий)
30.06.2020 в 12:10
теперь есть шанс стать футболистом, а не очередным Фоминым в Арендуполе...
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