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На позицию Исмаили. Шахтер интересуется бразильским латералем - СМИ

Трансферы
(2 голосов)

Или клуб просто набивает парню цену?

На позицию Исмаили. Шахтер интересуется бразильским латералем - СМИ
Новина українською

Речь идет о 19-летнего Эрика Жоргенса де Менезеса (Erik Jorgens de Menezes), у которого есть контракт с клубом "Интернасьональ" до конца 2022 года.

Парень выступает на позиции левого флангового защитника, в июле 2019-го заключил свой первый профессиональный контракт, а до того играл в молодежной команде "Интернасьоналя".

Как сообщает Revista Colorada, с начала года защитник перестал входить в планы главного тренера бразильского клуба, его должны были отдать в аренду, однако этому помешал карантин из-за пандемии COVID-19.

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Недавно Эриком заинтересовался клуб из ОАЭ "Аль-Айн". За 50% прав на игрока предлагали 750 000 долларов. На днях должны были начаться переговоры с представителями клуба из Эмиратов, его руководство дало Эрику время на размышления - хочет ли он выступать в ОАЭ.

Однако теперь стало известно об интересе Эриком со стороны донецкого "Шахтера" и переговоры с "Аль-Айном" было приостановлены.

Напомним, что в "Шахтере" выступает Тайсон, который также является воспитанником бразильского "Интернасьоналя".

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2020 в 10:20
Черговий бернард...
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0
0
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Инспектор ( )
03.07.2020 в 10:08
Снова лаптерали
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+2
0
Dr. House (Подолье)
03.07.2020 в 09:31
Ну , Тайсон ему расскажет, как тут издеваются над смуглыми, что здесь рабство, живут в Хижине дяди Тома и играют за кукурузу
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+2
0
Алекс1955 (Донецк)
03.07.2020 в 10:00
Ну если на фото он, то не такой-то он и смуглый.
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0
-1


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