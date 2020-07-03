На позицию Исмаили. Шахтер интересуется бразильским латералем - СМИ

Речь идет о 19-летнего Эрика Жоргенса де Менезеса (Erik Jorgens de Menezes), у которого есть контракт с клубом "Интернасьональ" до конца 2022 года.

Парень выступает на позиции левого флангового защитника, в июле 2019-го заключил свой первый профессиональный контракт, а до того играл в молодежной команде "Интернасьоналя".

Как сообщает Revista Colorada, с начала года защитник перестал входить в планы главного тренера бразильского клуба, его должны были отдать в аренду, однако этому помешал карантин из-за пандемии COVID-19.

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Недавно Эриком заинтересовался клуб из ОАЭ "Аль-Айн". За 50% прав на игрока предлагали 750 000 долларов. На днях должны были начаться переговоры с представителями клуба из Эмиратов, его руководство дало Эрику время на размышления - хочет ли он выступать в ОАЭ.

Однако теперь стало известно об интересе Эриком со стороны донецкого "Шахтера" и переговоры с "Аль-Айном" было приостановлены.

Напомним, что в "Шахтере" выступает Тайсон, который также является воспитанником бразильского "Интернасьоналя".