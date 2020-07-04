Мариуполь арендовал у Шахтера Клима Приходько
Первый летний новичок "азовцев"
"Мариуполь" объявил о подписании первого новичка в летнее окно.
Им стал полузащитник "Шахтера" Клим Приходько, который будет выступать за "азовцев" на правах годичной аренды.
В сезоне нынешней 20-летний центрхав выступал за "Ворсклу".
Приходько является выпускником академии "Днепра" (до 2015 года) и ДЮФШ "Динамо" имени В.В.Лобановского (2016-17). В "Шахтер" перебрался в 2018-м году.
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Комментарии (3)
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Alex.696 (Немирів)
04.07.2020 в 16:53
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 16:28
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04.07.2020 в 16:13
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