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Мариуполь арендовал у Шахтера Клима Приходько

Трансферы
(1 голосов)

Первый летний новичок "азовцев"

Мариуполь арендовал у Шахтера Клима Приходько
Новина українською

"Мариуполь" объявил о подписании первого новичка в летнее окно.

Им стал полузащитник "Шахтера" Клим Приходько, который будет выступать за "азовцев" на правах годичной аренды.

В сезоне нынешней 20-летний центрхав выступал за "Ворсклу".

Приходько является выпускником академии "Днепра" (до 2015 года) и ДЮФШ "Динамо" имени В.В.Лобановского (2016-17). В "Шахтер" перебрался в 2018-м году.

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В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Клим Приходько
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Комментарии (3)
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Alex.696 (Немирів)
04.07.2020 в 16:53
Не арендовець, зовсім ні)))
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+1
0
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 16:28
.
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0
0
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Инспектор ( )
04.07.2020 в 16:13
Имена млять. А не Клим Пантелеевич часом?
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0
0


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