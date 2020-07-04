Мариуполь арендовал у Шахтера Клима Приходько

"Мариуполь" объявил о подписании первого новичка в летнее окно.

Им стал полузащитник "Шахтера" Клим Приходько, который будет выступать за "азовцев" на правах годичной аренды.

В сезоне нынешней 20-летний центрхав выступал за "Ворсклу".

Приходько является выпускником академии "Днепра" (до 2015 года) и ДЮФШ "Динамо" имени В.В.Лобановского (2016-17). В "Шахтер" перебрался в 2018-м году.