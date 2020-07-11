Черноморец подписал двух игроков, один из них – воспитанник Динамо

Два футболиста подписали контракты с ФК "Черноморец": полузащитник Андрей Стрижак и защитник Олег Остапенко, который уже играл за "черно-синих".

Олег Олегович Остапенко родился 11 июня 1997 Виннице. Рост - 193 см, вес - 81 кг. Воспитанник ДЮСШ "Нива" (Винница). Выступал в "Ворскле" Полтава, "Черноморце" (2018-2019 гг., 15 официальных матчей), "Ниве" Винница.

Андрей Витальевич Стрижак родился 22 октября 1999 года. Рост - 188 см, вес - 82 кг. Воспитанник "Динамо" (Киев). Выступал в "Арсенале" Киев, "Шахтере" (U-19) Донецк, "Ворскле" Полтава. В Премьер-лиге провел 10 матчей.

Сегодня "Черноморец" проведет матч 23 тура Первой лиги - дома будет принимать львовский "Рух". Матч начнется в 19:30.