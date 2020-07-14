Известны детали будущего контракта Михайличенко с Андерлехтом

Левый латераль "Зари" Богдан Михайличенко вскоре должен подписать 4-летний контракт с бельгийским "Андерлехтом".

Трансфер украинца обойдется клубу из лиги Жюпиле в 500 000 евро, Михайличенко, как отмечает Voetbal Belgie, должен присоединиться к новому клубу после завершения чемпионата в УПЛ.

Напомним, что 23-летний игрок стал одним из лидеров "Зари". В этом сезоне провел в составе команды Скрипника 33 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт с луганчанами у Михайличенко - до 2023 года.