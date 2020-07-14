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Известны детали будущего контракта Михайличенко с Андерлехтом

Трансферы
(1 голосов)

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Известны детали будущего контракта Михайличенко с Андерлехтом
Новина українською

Левый латераль "Зари" Богдан Михайличенко вскоре должен подписать 4-летний контракт с бельгийским "Андерлехтом".

Трансфер украинца обойдется клубу из лиги Жюпиле в 500 000 евро, Михайличенко, как отмечает Voetbal Belgie, должен присоединиться к новому клубу после завершения чемпионата в УПЛ.

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Напомним, что 23-летний игрок стал одним из лидеров "Зари". В этом сезоне провел в составе команды Скрипника 33 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт с луганчанами у Михайличенко - до 2023 года.

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В статье: Заря (Луганск) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко
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Комментарии (2)
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Инспектор ( )
14.07.2020 в 09:50
Сумма трансфера смешанная, но это наша реальность
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СашаXM (Хмельницкий)
14.07.2020 в 10:00
смешная - потому что там еще лям будет в мешке налом.
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