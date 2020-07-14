Шахтеру приписывают интерес к игроку сборной Катара

Европейская пресса сообщает об интересе сразу нескольких клубов Европы к 23-летнему игроку сборной Катара и клуба "Аль-Духайль" Альмоеза Али Зайналабаддина Абдулы.

Футболист выступает на позиции центрального нападающего, может сыграть и на флангах. В составе сборной Катара стал обладателем Кубка Азии 2019 года, лучшим игроком и бомбардиром этого турнира.

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Как сообщает Transfermarketweb, кроме украинского "Шахтера" игроком интересовались швейцарский "Базель", турецкий "Галатасарай", российский "Локомотив" и даже английский "Тоттенхэм". Последний, правда, рассматривал Али только для перепродажи, а потому запрос был отклонен.

В этом сезоне за свой клуб Альмоез Али провел 16 матчей, отдал 6 ассистов и забил 6 голов. Его контракт с катарским клубом рассчитан до лета 2021 года. Transfermarkt оценил игрока в 2,4 млн евро.