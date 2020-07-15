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Трансфер Богдана Михайличенко в Андерлехт переносится на неопределенный срок

Трансферы
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Из-за проблем с визой переход под угрозой срыва

Трансфер Богдана Михайличенко в Андерлехт переносится на неопределенный срок
Новина українською

Игрок "Зари" Богдан Михайличенко столкнулся с неожиданными проблемами при переходе в "Андерлехт", сообщает HLN.

Украинцу понадобится рабочая виза представителя страны, не входящей в Европейский союз. Но из-за коронавируса существуют ограничения на въезд в Бельгию, а посольства других государств в этой стране по-прежнему закрыты. Даже если иммиграционная служба Министерства внутренних дел Бельгии пойдет на уступки, ни одна авиакомпания не возьмет на борт футболиста без визы.

Сообщается, что такую же проблему испытал "Генк", который еще в конце мая подписал колумбийского защитника Даниэля Муньоса, но он до сих пор не присоединился к команде.

Напомним, что 23-летний Михайличенко стал одним из лидеров "Зари". В этом сезоне провел в составе команды Скрипника 33 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт с луганчанами у Михайличенко - до 2023 года.

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В статье: Заря (Луганск) Андерлехт (Брюссель) Богдан Михайличенко коронавирус
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