Трансфер Богдана Михайличенко в Андерлехт переносится на неопределенный срок

Игрок "Зари" Богдан Михайличенко столкнулся с неожиданными проблемами при переходе в "Андерлехт", сообщает HLN.

Украинцу понадобится рабочая виза представителя страны, не входящей в Европейский союз. Но из-за коронавируса существуют ограничения на въезд в Бельгию, а посольства других государств в этой стране по-прежнему закрыты. Даже если иммиграционная служба Министерства внутренних дел Бельгии пойдет на уступки, ни одна авиакомпания не возьмет на борт футболиста без визы.

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Сообщается, что такую же проблему испытал "Генк", который еще в конце мая подписал колумбийского защитника Даниэля Муньоса, но он до сих пор не присоединился к команде.

Напомним, что 23-летний Михайличенко стал одним из лидеров "Зари". В этом сезоне провел в составе команды Скрипника 33 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт с луганчанами у Михайличенко - до 2023 года.