Олимпик прекратил сотрудничество с 23-летним вратарем

Владимир Крынский оставляет "Олимпик". Вратарь присоединился к донецкому клубу в начале сезона 2018/2019 года.

За дончан сыграл 32 матча в УПЛ и 1 поединок в Кубке Украины. При этом в 7 играх Крынскому удавалось сохранять свои ворота на "нуле".

23-летний вратарь принял решение, что для его карьеры необходим новый вызов.

Клуб пошел футболисту навстречу. Контракт Крынского расторгнут по обоюдному согласию сторон.