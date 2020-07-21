Олимпик прекратил сотрудничество с 23-летним вратарем
О его будущем пока ничего не известно
Владимир Крынский оставляет "Олимпик". Вратарь присоединился к донецкому клубу в начале сезона 2018/2019 года.
За дончан сыграл 32 матча в УПЛ и 1 поединок в Кубке Украины. При этом в 7 играх Крынскому удавалось сохранять свои ворота на "нуле".
23-летний вратарь принял решение, что для его карьеры необходим новый вызов.
Клуб пошел футболисту навстречу. Контракт Крынского расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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Источник:Олімпік
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