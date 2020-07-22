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Завершился контракт. Бразильский хавбек ушел из ПФК Львов

Трансферы
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5-й игрок

Завершился контракт. Бразильский хавбек ушел из ПФК Львов
Новина українською

Бразильский опорный полузащитник Жонатан Да Силва Лима ушел из профессионального футбольного клуба "Львов".

Игрок в своем Инстаграме выразил благодарность клубу за то, что открыл ему дверь для продолжения карьеры в Европе.

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Завершается мой контракт с ПФК "Львов". Выражаю благодарность этому клубу, партнерству Роши Батисты. Это было 2 года роста и я очень благодарен за это.

Желаю удачи всем, кто остается и благодарность всем, кто принял меня в этой замечательной стране.

Жонатан стал игроком ПФК "Львов" летом 2018 года. За первый сезон он сыграл 16 матчей. В сезоне 2019/2020 выходил на поле лишь в 6 играх, которые состоялись в 2020 году.

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В статье: ФК Львов Жонатан контракт Роша Батиста
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Источник:
ПФК Львів

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