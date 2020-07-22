Для перехода в Андерлехт Михайличенко осталось сделать два шага

Украинский 23-летний латераль левого фланга Богдан Михайличенко находится на завершающем этапе переговоров о переходе в бельгийский "Андерлехт", - сообщает телеканал Футбол.

Остается пройти медосмотр в бельгийском клубе и оформить рабочую визу. Накануне речь шла о том, что переход может затянуться в связи с бюрократической волокитой вокруг открытия визы.

А вот бельгийское издание Voetbalkrant действует на опережение и рассуждает, что если трансфер Михайличенко действительно затянется, в "Андерлехте" его временно может подменить 22-летний конголезец Эдо Каембе.

В этом сезоне Богдан сыграл 35 матчей за луганскую "Зарю", с которой стал бронзовым призером УПЛ. Среди результативных действий Михайличенко - 3 гола и 4 голевые передачи.