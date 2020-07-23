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Защитник Днепр-1 может перейти в клуб из Польши

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Защитник Днепр-1 может перейти в клуб из Польши
Новина українською

Защитник СК "Днепр-1" Владислав Шаповал может продолжить карьеру в чемпионате Польши. 25-летним украинцем интересуется "Подбескидзе" из города Бельско-Бяла на юге страны, сообщает SportArena.

Команда "гуралей" (польских гуцулов) после 33 туров лидирует в чемпионате, аналогичному украинской Первой лиге и гарантировала себе повышение к главной лиге - Экстракласе.

В СК "Днепр-1" Владислав Шаповал выступает с лета 2018 года, до того в 2012-2017 годах был игроком луцкой "Волыни". В этом сезоне провел в УПЛ 16 поединков, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

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В статье: Владислав Шаповал СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
SportArena

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