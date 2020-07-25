Полузащитник "Антверпена" Егор Назарина может стать полноценным игроком "Зари", сообщает Sport.ua.

Стороны близки к соглашению о полноценном выкупе игрока, а не об аренде, как предполагалось ранее. Назарина может подписать с "Зарей" соглашение на 3 года.

Прошлый сезон хавбек провел в "Карпатах" на правах аренды, записав на свой счет 5 голов и ассист в 15 поединках.