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Назарина может стать полноценным игроком Зари

Трансферы
(2 голосов)

Хавбек может подписать с луганчанами 3-летнее соглашение

Назарина может стать полноценным игроком Зари
Новина українською

Полузащитник "Антверпена" Егор Назарина может стать полноценным игроком "Зари", сообщает Sport.ua.

Стороны близки к соглашению о полноценном выкупе игрока, а не об аренде, как предполагалось ранее. Назарина может подписать с "Зарей" соглашение на 3 года.

Прошлый сезон хавбек провел в "Карпатах" на правах аренды, записав на свой счет 5 голов и ассист в 15 поединках.

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В статье: Заря (Луганск) Егор Назарина Антверпен
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
25.07.2020 в 13:07
Очень долго мусолят этот трансфер
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