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Киевское Динамо интересуется центрбэком-бразильцем - СМИ

Трансферы
(1 голосов)

Который играет в турецком чемпионате

Киевское Динамо интересуется центрбэком-бразильцем - СМИ
Новина українською

Киевскому "Динамо" приписывают интерес к центральному защитнику "Галатасарая", 24-летниму бразильцу Маркао.

Такое сообщает Transfer Haberleri в своем Твиттере.

В этом сезоне Маркао сыграл в 39 поединках "Галатасарая", результативными действиями не отличался, у него было 15 желтых карточек и одно удаление.

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В Турции он с 2019 года, до этого был в португальских "Риу Аве" и "Шавише", а раньше играл в "Гояненсе", "Атлетико Паранаэнсе".

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В статье: Динамо (Киев) Галатасарай (Стамбул) Маркао
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Комментарии (12)
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Володимирович (Кременчуг)
27.07.2020 в 13:14
До речі, його ім'я Маркао Тейшейра))) Може тому Луческо його в склад хоче
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0
0
Володимирович (Кременчуг)
27.07.2020 в 13:07
На іншому ресурсі (де люди розмовляють про футбол) пишуть, що він дуже сильний захисник, по грі в обороні схожий на Хачеріді! А також всі відмічають неймовірний перший пас!
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+2
0
avatar
armik (Киев)
27.07.2020 в 13:15
Если ты о ресурсах с словом Динамо в названии - там всех вменяемых забанили несколько лет назад, а слабоумных - три дня тому. Остались только неизлечимо больные с глубоким умственным расстройством
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0
-1
Володимирович (Кременчуг)
27.07.2020 в 14:04
Ні, ні! На ресурсі з назвою Динамо мене не може бути!
0
0
Микко82 (Херсон)
27.07.2020 в 12:43
Та ні. Луческу таких старих не бере. Це фейк.
Ответить
0
-1
alex.belogubko (одесса)
27.07.2020 в 12:15
в ДК он не нужен --таких много в Одессе на привозе
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0
-1
DROP D (Винница)
27.07.2020 в 12:00
Конечно это лучше чем Шабанов
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+2
0
yunguvnor (м. Чернігів)
27.07.2020 в 12:19
По-моєму, навіть рефрижератор в центрі оборони кращий за Шабанова.
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+3
0
DROP D (Винница)
27.07.2020 в 12:21
я цілком погоджуюсь) Чомусь така думка в мене, що Луческу половину по орендам заганяє. Можливо і на продаж
+3
0
Maksrovnii (Днепр)
27.07.2020 в 11:48
Началось ) цыган уже подтягивает своих любимых бразильцев
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+1
-1
FC Energy (Новая Каховка)
27.07.2020 в 11:45
Интересно, как сложилась бы судьба бразильцев Динамо 2018 года, может и заиграли бы, Луческу не на пальцах бы объяснял, куда бежать.
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+2
0
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armik (Киев)
27.07.2020 в 12:19
Да, сильнее других блестал бы тот, что до этого год пролежал в гипсе.Дык он не в аренде?
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0
0


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