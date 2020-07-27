Киевское Динамо интересуется центрбэком-бразильцем - СМИ

Киевскому "Динамо" приписывают интерес к центральному защитнику "Галатасарая", 24-летниму бразильцу Маркао.

Такое сообщает Transfer Haberleri в своем Твиттере.

В этом сезоне Маркао сыграл в 39 поединках "Галатасарая", результативными действиями не отличался, у него было 15 желтых карточек и одно удаление.

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В Турции он с 2019 года, до этого был в португальских "Риу Аве" и "Шавише", а раньше играл в "Гояненсе", "Атлетико Паранаэнсе".