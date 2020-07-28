Александрия распрощалась с защитником и ушла в отпуск

Из "Александрии" уходит 34-летний защитник Антон Шендрик, сообщает телеканал Футбол.

Он выступал в команде с 2012 года и провел в общей сложности более 160 матчей и забил 5 голов. В этом сезоне в УПЛ сыграл в 12 матчах.

Он был знаком с Владимиром Шараном еще с ужгородского "Закарпатья", потом играл в киевской "Оболони". Уроженец Симферополя начинал свою карьеру в молодежном составе "Таврии". В 2014 году Антон оставил себе украинское гражданство, хотя его семья осталась проживать на оккупированной территории Крыма, - сообщает канал болельщиков "Александрии".

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Главная команда "Александрии" ушла в отпуск.

5 августа собираемся, будем готовиться к новому сезону в Александрии. Ведем переговоры о спаррингах, есть предварительная договоренность с "Днепр-1". Говорил с президентом, работаем дальше и надеемся на улучшение результатов, - сказал Владимир Шаран.

После отпуска также станет известно, кто из игроков останется в команде. В частности, в СМИ сообщают, что есть вопрос о будущем Дениса Мирошниченко, который хочет улучшения контрактных условий.