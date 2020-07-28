Заря подписала Егора Назарину и бразильца из Македонии

Новыми игроками "Зари" в летнее межсезонье стали бразилец Жуниньо, а также украинец Егор Назарина.

Контракт с молодым украинским центральным полузащитником будет рассчитан на три года. Егор будет выступать в "Заре"» под номером 27.

Напомним, что контракт Егора принадлежал бельгийскому "Антверпену", до недавнего времени его арендовали львовские "Карпаты".

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Другим новичком стал 24-летний бразильский левый защитник Жуниньо (Леовигильда Жуниор Реис Родригес). Контракт с ним будет рассчитан на два года. Рост: 1,75 м. Место рождения: Катагуасес

Предыдущие клубы Жуниньо - "Македония Герче Петров" и "Вардар". В "Заре" будет выступать под номером 6. На футболке у игрока будет написано "Жуниор Реис". В прошлом сезоне Жуниньо в чемпионате Македонии сыграл 21 матч, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.