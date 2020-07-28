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Заря подписала Егора Назарину и бразильца из Македонии

Трансферы
(1 голосов)

На позицию Михайличенко

Заря подписала Егора Назарину и бразильца из Македонии
Новина українською

Новыми игроками "Зари" в летнее межсезонье стали бразилец Жуниньо, а также украинец Егор Назарина.

Контракт с молодым украинским центральным полузащитником будет рассчитан на три года. Егор будет выступать в "Заре"» под номером 27.

Напомним, что контракт Егора принадлежал бельгийскому "Антверпену", до недавнего времени его арендовали львовские "Карпаты".

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Другим новичком стал 24-летний бразильский левый защитник Жуниньо (Леовигильда Жуниор Реис Родригес). Контракт с ним будет рассчитан на два года. Рост: 1,75 м. Место рождения: Катагуасес

Предыдущие клубы Жуниньо - "Македония Герче Петров" и "Вардар". В "Заре" будет выступать под номером 6. На футболке у игрока будет написано "Жуниор Реис". В прошлом сезоне Жуниньо в чемпионате Македонии сыграл 21 матч, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Заря подписала Егора Назарину и бразильца из Македонии - изображение 1
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В статье: Заря (Луганск) Егор Назарина Жуниньо
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Источник:
Зоря

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Комментарии (5)
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xabo60
28.07.2020 в 15:37
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
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maks1923 (Ирпень)
28.07.2020 в 15:19
Денег особо нет,вот и ищут на задворках или свободных агентов.Так каждый год,пока прокатывает.
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0
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royalstas (Вінниця)
28.07.2020 в 14:24
Нападника б ще а краще двох і Петровіча віддати де взяли бо він ніякий. На місці Зорі я б спробував Русина взяти але викупити а не орендувати. Купивши зараз його за ляма 2 можуть продати через рік другий за 5+
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0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
28.07.2020 в 13:56
норм пополнение, у бразильца - хорошие показатели в составе чемпиона Македонии
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+3
0
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andre1879 (vflhbl)
28.07.2020 в 13:47
хорошее усиление но нужно больше
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+2
0


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