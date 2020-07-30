  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом
В тренде

Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом

Трансферы
(1 голосов)

Срок не назвали

Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом
Новина українською

Полузащитник ковалевского "Колоса" Евгений Морозко продлил контракт с клубом.

Новость сообщил представитель футбольного агентства ProStar Симон Балаж.

Читайте такжеИз академии Динамо отчислили из-за роста. Хавбек Колоса рассказал о двух приглашениях Костышина

Уверен, что следующий сезон будет еще более успешным, друг! Так же хотим поздравить Женю и команду с выходом в Лигу Европы!

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: контракт Колос (Ковалевка) Евгений Морозко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
olegirkovskiy (Dnepr)
30.07.2020 в 11:09
Да очень полезный игрок для команды.Был одним из лучших на поле с Мариуполем!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...