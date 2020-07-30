Один из лидеров Колоса продлил контракт с клубом
Срок не назвали
Полузащитник ковалевского "Колоса" Евгений Морозко продлил контракт с клубом.
Новость сообщил представитель футбольного агентства ProStar Симон Балаж.
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Уверен, что следующий сезон будет еще более успешным, друг! Так же хотим поздравить Женю и команду с выходом в Лигу Европы!
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Источник:Фейсбук Сімона Балажа
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Комментарии (1)
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olegirkovskiy (Dnepr)
30.07.2020 в 11:09
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