Двое лидеров команды Бабича. Мариуполь не продлил контракты с форвардом и капитаном

Центральный защитник и капитан Сергей Яворский, а также нападающий Руслан Фомин прекратили сотрудничество с ФК "Мариуполь" после завершения своих контрактов. Стороны решили не продлевать соглашений.

31-летний Сергей Яворский дебютировал за "азовцев" 19-го июля 2007 года и с перерывами выступал до августа 2020 года. В общем Сергей провел в "Мариуполе" 10 сезонов, 228 матчей и забил 8 голов: 166 поединков в Премьер-лиге (2 гола), 49 матчей в Первой лиге (3 гола), 8 игр в Кубке Украины (2 гола), 5 матчей в Лиге Европы (1 гол). Яворский дважды в составе команды выиграл чемпионат Первой лиги (2007/08 и 2016/17).

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Руслан Фомин входит в список лучших бомбардиров "Мариуполя" в Премьер-лиге. Руслан в 105 матчах в элитном дивизионе забил 25 мячей. Также в активе 34-летнего нападающего 2 гола в квалификации Лиги Европы (4 матча) и 9 мячей (20 игр) в Первой лиге за "азовцев". В "Мариуполе" Руслан выступал с 2011 года (с перерывами) и в общей сложности провел 7 сезонов. Фомин является чемпионом Первой лиги и полуфиналистом Кубка Украины в составе азовцев.