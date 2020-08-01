Мариуполь подтвердил расставание с Игорем Тищенко
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"Мариуполь" объявил о прекращении сотрудничества с Игорем Тищенко.
Контракт 31-летнего украинца с азовским клубом истек.
Тищенко является воспитанником "Мариуполя". Провел 197 матчей за клуб в УПЛ и забил 14 голов. Также на счету футболиста 5 матчей в квалификации Лиги Европы, 14 – в Кубке Украины и 22 (2 гола) – в первой лиге.
Ранее Яворский, Федорчук и Фомин также покинули "Мариуполь", как и главный тренер команды Александр Бабич.
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