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Мариуполь подтвердил расставание с Игорем Тищенко

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Мариуполь подтвердил расставание с Игорем Тищенко
Новина українською

"Мариуполь" объявил о прекращении сотрудничества с Игорем Тищенко.

Контракт 31-летнего украинца с азовским клубом истек.

Тищенко является воспитанником "Мариуполя". Провел 197 матчей за клуб в УПЛ и забил 14 голов. Также на счету футболиста 5 матчей в квалификации Лиги Европы, 14 – в Кубке Украины и 22 (2 гола) – в первой лиге.

Ранее Яворский, Федорчук и Фомин также покинули "Мариуполь", как и главный тренер команды Александр Бабич.

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В статье: ФК Мариуполь Игорь Тищенко
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