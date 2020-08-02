Конопля продолжит выступать за Десну в следующем сезоне – источник
Фулбек получил в Чернигове возможность получать игровую практику
Правый фулбек "Шахтера" Ефим Конопля повторно отправится в аренду в "Десну" на следующий сезон. Об этом сообщает "Футбол News".
20-летний оборонец в этом сезоне отыграл за черниговцев 22 матча в УПЛ, отметившись 6 результативными передачами.
Напомним, по итогам сезона "Десна" получила право участвовать в третьем раунде квалификации Лиги Европы, финишировав четвертыми.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...