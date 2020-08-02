Конопля продолжит выступать за Десну в следующем сезоне – источник

Правый фулбек "Шахтера" Ефим Конопля повторно отправится в аренду в "Десну" на следующий сезон. Об этом сообщает "Футбол News".

20-летний оборонец в этом сезоне отыграл за черниговцев 22 матча в УПЛ, отметившись 6 результативными передачами.

Напомним, по итогам сезона "Десна" получила право участвовать в третьем раунде квалификации Лиги Европы, финишировав четвертыми.