Экс-игрок Черноморца перешел в Зарю - источник
Усиление атакующего звена
Вингер "Динамо" Денис Янаков переходит в "
Денис, по его информации уже находится в составе луганчан и приступил к работе вместе со всеми.
Последние полгода он провел в аренде одесского "Черноморца", сыграл 8 матчей, забил 4 гола.
Контракт с "Динамо" у Дениса действует до лета 2021 года.
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Источник:Телеграм-канал Олега Баркова
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
03.08.2020 в 16:19
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Hugo64 (PARIS)
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simargl (Чернигов)
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Astor Astor (Одесса)
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