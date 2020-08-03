Экс-игрок Черноморца перешел в Зарю - источник

Вингер "Динамо" Денис Янаков переходит в " Зарю " на правах аренды, сообщает футбольный журналист Олег Барков.

Денис, по его информации уже находится в составе луганчан и приступил к работе вместе со всеми.

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Последние полгода он провел в аренде одесского "Черноморца", сыграл 8 матчей, забил 4 гола.

Контракт с "Динамо" у Дениса действует до лета 2021 года.