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Экс-игрок Черноморца перешел в Зарю - источник

Трансферы
(1 голосов)

Усиление атакующего звена

Экс-игрок Черноморца перешел в Зарю - источник
Новина українською

Вингер "Динамо" Денис Янаков переходит в "Зарю" на правах аренды, сообщает футбольный журналист Олег Барков.

Денис, по его информации уже находится в составе луганчан и приступил к работе вместе со всеми.

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Последние полгода он провел в аренде одесского "Черноморца", сыграл 8 матчей, забил 4 гола.

Контракт с "Динамо" у Дениса действует до лета 2021 года.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Черноморец (Одесса) Денис Янаков
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
03.08.2020 в 16:19
а сколько одесситов играют в других клубах и не плохо играют Супряга Кочергин Яворский и т-д
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0
-1
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Hugo64 (PARIS)
03.08.2020 в 13:54
Экс-игрок Черноморца перешел в Зарю - источник ЭТО слово источник- напоминаеет -сточник
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+3
0
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simargl (Чернигов)
03.08.2020 в 13:23
Играл не плохо, смотрел пару игр. Но ведь опять арендная "свежая" кровь ...
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0
-1
Astor Astor (Одесса)
03.08.2020 в 13:17
Хреновая новость, но ожидаемая. От арендованных игроков какого-то постоянства ожидать просто глупо.
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+1
-1


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