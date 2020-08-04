Украинский защитник вернулся из Македонии в клуб УПЛ

31-летний защитник Евгений Новак подписал 2-летний контракт с ковалевским " Колосом ".

В прошлом сезоне он стал чемпионом Македонии в составе "Вардара" из Скопье, попал в символическую сборную чемпионата, а также был капитаном клуба. Впереди новый этап карьеры, новые вызовы, участие в Лиге Европы, - заметил агент футболиста Александр Карпов.

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Новак является воспитанником киевского "Динамо", но в главной команде не провел ни одного матча. Играл за "Севастополь" и "Волынь". В македонском "Вардаре" выступал с 2015 года.