Олег Кудрик перешел в Мариуполь, Шахтер оставил в аренде еще одного игрока

Новичком ФК " Мариуполь " стал вратарь Олег Кудрик. Футболист «Шахтера» будет выступать за азовцев в следующем сезоне на правах аренды.

Прошлый сезон Кудрик провел в аренде в «Карпатах»: 11 матчей, 18 пропущенных мячей, 2 матча на ноль.

Олег родился 17 октября 1996 во Львове. Воспитанник ФК «Львов» (до 2011 года) и Академии ФК «Шахтер» (2012-13). Амплуа - вратарь. Рост - 185 см, вес - 76 кг.

В составе донецкого «Шахтера» стал бронзовым и серебряным призером юношеского чемпионата Украины (29 матчей, 30 пропущенных мячей). Финалист юношеской Лиги УЕФА (2014/15). С 2014 года Олег выступал за молодежный состав «горняков» (45 матча, 34 пропущенных гола). В 2016 году вратарь был переведен в первую команду «Шахтера»: 2 матча, 1 пропущенный гол в Премьер-лиге.

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Также "Мариуполь" и "Шахтер" достигли соглашения о продлении аренды на следующий сезон и Назария Муравского. На его счету 8 матчей в УПЛ.