  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Олег Кудрик перешел в Мариуполь, Шахтер оставил в аренде еще одного игрока
В тренде

Олег Кудрик перешел в Мариуполь, Шахтер оставил в аренде еще одного игрока

Трансферы
(1 голосов)

Для Остапа Маркевича

Олег Кудрик перешел в Мариуполь, Шахтер оставил в аренде еще одного игрока
Новина українською

Новичком ФК "Мариуполь" стал вратарь Олег Кудрик. Футболист «Шахтера» будет выступать за азовцев в следующем сезоне на правах аренды.

Прошлый сезон Кудрик провел в аренде в «Карпатах»: 11 матчей, 18 пропущенных мячей, 2 матча на ноль.

Олег родился 17 октября 1996 во Львове. Воспитанник ФК «Львов» (до 2011 года) и Академии ФК «Шахтер» (2012-13). Амплуа - вратарь. Рост - 185 см, вес - 76 кг.

В составе донецкого «Шахтера» стал бронзовым и серебряным призером юношеского чемпионата Украины (29 матчей, 30 пропущенных мячей). Финалист юношеской Лиги УЕФА (2014/15). С 2014 года Олег выступал за молодежный состав «горняков» (45 матча, 34 пропущенных гола). В 2016 году вратарь был переведен в первую команду «Шахтера»: 2 матча, 1 пропущенный гол в Премьер-лиге.

Читайте такжеКудрик: В свободное время смотрю сериалы и играю на PlayStation

Также "Мариуполь" и "Шахтер" достигли соглашения о продлении аренды на следующий сезон и Назария Муравского. На его счету 8 матчей в УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Олег Кудрик Дмитрий Топалов Алексей Кащук Назарий Муравский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Маріуполь

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Микко82 (Херсон)
05.08.2020 в 13:18
А хто б сумнівався, шо Шахта далі буде молодь обкатувати в Маріку
Ответить
+1
-1
белорус (Киев)
05.08.2020 в 12:46
Старая песня о главном. Аренда. Снова одно и то же самое - Мариуполь фарм клуб Шахтера. И они ещё ставят задачу попасть в квалификацию ЛЧ. Смешно, если не было бы так грустно.
Ответить
+3
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...