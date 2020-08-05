Арендованный у Днепра-1 нападающий стал полноценным игроком Колоса - СМИ

Олег Кожушко, 22-летний нападающий, который прошлый сезон провел в аренде ковалевцев , отныне стал полноценным футболистом "Колоса".

По окончании этого сезона завершился и контракт Кожушко с "Днепром-1". Игрок 31 июля получил статус свободного агента и уже на следующий день, 1 августа, "Колос" подписал с ним контракт.

Как указывает Transfermarkt, соглашение игрока с клубом из села Ковалевка подписано до 30 июня 2021 года.

В этом сезоне Олег Кожушко сыграл за "Колос" 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.