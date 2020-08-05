Арендованный у Днепра-1 нападающий стал полноценным игроком Колоса - СМИ
С контрактом на сезон
Олег Кожушко, 22-летний нападающий, который прошлый сезон провел в аренде
По окончании этого сезона завершился и контракт Кожушко с "Днепром-1". Игрок 31 июля получил статус свободного агента и уже на следующий день, 1 августа, "Колос" подписал с ним контракт.
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Как указывает Transfermarkt, соглашение игрока с клубом из села Ковалевка подписано до 30 июня 2021 года.
В этом сезоне Олег Кожушко сыграл за "Колос" 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.
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Источник:Трансфермаркт
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