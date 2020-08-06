Десна арендовала у Шахтера Михаила Мудрика

19-летний полузащитник Михаил Мудрик стал игрок " Десны ". Черниговский клуб арендовал у "Шахтера" контракт игрока, известного своей техникой работы с мячом.

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Михаил уже приступил к тренировкам и активно готовится к старту нового сезона вместе с командой.

В Чернигове Михаил Мудрик будет выступать под номером 14.