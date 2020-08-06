Десна арендовала у Шахтера Михаила Мудрика
Молодой талант в команду Рябоконя
19-летний полузащитник Михаил Мудрик стал игрок "
Михаил уже приступил к тренировкам и активно готовится к старту нового сезона вместе с командой.
В Чернигове Михаил Мудрик будет выступать под номером 14.
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Источник:Фейсбук Десни
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Комментарии (9)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.08.2020 в 14:08
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
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v.grischuk (Винница)
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v.grischuk (Винница)
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СашаXM (Хмельницкий)
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Dozenko (NewYork)
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nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
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Shugart (Чернігів)
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v.grischuk (Винница)
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