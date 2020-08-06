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Десна арендовала у Шахтера Михаила Мудрика

Трансферы
(3 голосов)

Молодой талант в команду Рябоконя

Десна арендовала у Шахтера Михаила Мудрика
Новина українською

19-летний полузащитник Михаил Мудрик стал игрок "Десны". Черниговский клуб арендовал у "Шахтера" контракт игрока, известного своей техникой работы с мячом.

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Михаил уже приступил к тренировкам и активно готовится к старту нового сезона вместе с командой.

В Чернигове Михаил Мудрик будет выступать под номером 14.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) аренда Михаил Мудрик
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Источник:
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Комментарии (9)
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Artemanat (Кривой Рог)
06.08.2020 в 14:08
Рябоконь даст ему понять что он не футболист,а вообще глупый выбор,уехал бы в Бельгию или Сегунду
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
06.08.2020 в 13:42
Черговий шматок гівна, розпіарена кротами суперзвізда
Ответить
0
-2
v.grischuk (Винница)
06.08.2020 в 14:08
Зато в Динамо все супер звезды!
Ответить
+1
0
v.grischuk (Винница)
06.08.2020 в 13:10
Супер, как и для парня, так и для Десны!
Ответить
+2
-1
СашаXM (Хмельницкий)
06.08.2020 в 12:07
очередной клуб-арендуполь у кротов намечается ))
Ответить
+3
-9
Dozenko (NewYork)
06.08.2020 в 12:19
очередной диванный гавналитик
Ответить
+12
-3
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
06.08.2020 в 12:28
Десна орендувала два игрока Шахтёра для Лиги Европы и днонамовская петушня уже вылезла с буды
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+10
-2
Shugart (Чернігів)
06.08.2020 в 12:35
Ну переведите на счет Десны этак $ 20 млн. тогда они выкупят этих футболистов)
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+6
-1
v.grischuk (Винница)
06.08.2020 в 13:10
Негде больше у кого брать в аренду, чтобы для усиления,а не для такого себе развития!
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0
0


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