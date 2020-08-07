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Луческу не понравился потенциальный новичок Динамо

Трансферы
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Луческу не понравился потенциальный новичок Динамо
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Защитник сборной Северной Македонии Марио Младеновски не подошел "Динамо". 19-летний футболист прибыл в лагерь киевлян в конце июля и успел сыграть в одном из спаррингов "Динамо" U-21, но до подписания контракта дело так и не дошло, сообщает Динамомания.

Младеновски является воспитанником академии клуба "Металлург" (Скопье), но в 2017 году стал игроком "Вардара", в основном составе которого дебютировал еще в 17-летнем возрасте. С тех пор Марио провел в составе гранда местного футбола 10 матчей во всех турнирах.

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Вызывался в различные юношеские и молодежную сборную Северной Македонии, а в ноябре 2019 дебютировал за национальную команду, выйдя на поле в матче квалификации Евро-2020 против Австрии (сыграл один тайм). Еще несколько раз вызывался в расположение сборной, но на поле не выходил.

Интересы Младеновски представляет агентство, где работает экс-динамовец Горан Попов, недавно посетил Киев и наблюдал с трибун за тем самым спарринг "Динамо" U-21, в котором на поле вышел Марио.

Младеновски родился 16 сентября 2000 года в столице Северной Македонии Скопье. Рост - 191 см, вес - 81 кг.

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В статье: Горан Попов Мирча Луческу Динамо (Киев) Северная Македония Марио Младеновски
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Источник:
Динамоманія

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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
07.08.2020 в 08:24
Конечно, у него же рост 191 см, как он мог понравиться Луческу?
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Сеш (Дніпро)
07.08.2020 в 08:24
Луч зубы показывает
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