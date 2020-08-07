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Экс-форвард Карпат может продолжить карьеру в донецком клубе

Трансферы
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Он уже полгода без клуба

Экс-форвард Карпат может продолжить карьеру в донецком клубе
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Донецкий "Олимпик" просматривает нападающего-португальца Кристиана Понде, сообщает SportArena.

Полтора года он выступал за львовские "Карпаты", покинул клуб в начале 2020 года. С тех пор 25-летний нападающий находится без игровой практики, является свободным агентом.

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За все время выступлений в Львове Понде забил 8 мячей в 36 матчах "Карпат" (в этом сезоне - 11 матчей и 1 гол). Играет на позиции центрального нападающего или левого вингера.

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В статье: Олимпик (Донецк) Карпаты (Львов) Кристиан Понде
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Источник:
sportarena

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