Экс-форвард Карпат может продолжить карьеру в донецком клубе
Он уже полгода без клуба
Донецкий "
Полтора года он выступал за львовские "Карпаты", покинул клуб в начале 2020 года. С тех пор 25-летний нападающий находится без игровой практики, является свободным агентом.
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За все время выступлений в Львове Понде забил 8 мячей в 36 матчах "Карпат" (в этом сезоне - 11 матчей и 1 гол). Играет на позиции центрального нападающего или левого вингера.
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Источник:sportarena
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