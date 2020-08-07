Агент назвал цену Супряги и заявил, что Влад останется в Украине

На днях вокруг нападающего киевского " Динамо " Владислава Супряги стали распространяться слухи о его вероятном трансфере в клуб итальянской Серии А - "Болонью". Иван Пироженко, агент игрока, дал комментарий относительно будущего своего подопечного.

По словам Пироженко, Серия А является мечтой многих молодых футболистов и не только украинцев, которые помнят фантастическую карьеру Шевченко в "Милане".

О Владиславе ходит много слухов: многие клубы, не только итальянцы, наблюдали за ним. Мы имеем дело с двумя командами, но "Болоньи" среди них нет.

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