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Агент назвал цену Супряги и заявил, что Влад останется в Украине

Трансферы
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Опроверг слухи о Болонье

Агент назвал цену Супряги и заявил, что Влад останется в Украине
Новина українською

На днях вокруг нападающего киевского "Динамо" Владислава Супряги стали распространяться слухи о его вероятном трансфере в клуб итальянской Серии А - "Болонью". Иван Пироженко, агент игрока, дал комментарий относительно будущего своего подопечного.

По словам Пироженко, Серия А является мечтой многих молодых футболистов и не только украинцев, которые помнят фантастическую карьеру Шевченко в "Милане".

О Владиславе ходит много слухов: многие клубы, не только итальянцы, наблюдали за ним. Мы имеем дело с двумя командами, но "Болоньи" среди них нет.

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Цена? Она большая: нужно выложить как минимум 13-15 миллионов евро. Это логично, учитывая то, сколько голов он забил. Если бы он был португальцем, испанцем или бразильцем, то стоил бы 30 миллионов. Мы работаем над тем, чтобы он играл еще лучше.

Я не знаю, кто их распространяет, но 90% слухов об Супряге - ложь. Мы поговорили с Владом и решили остаться еще на год в Украине с приходом Луческу в "Динамо". Его опыт и авторитет могут помочь Супряге прогрессировать до того, как он совершит переезд в Европу. Это наша стратегия, но в жизни все может произойти, - цитирует Пироженко Calciomercato.

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В статье: Болонья (Болонья) Динамо (Киев) Иван Пироженко Владислав Супряга
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