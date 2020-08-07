Агент назвал цену Супряги и заявил, что Влад останется в Украине
Опроверг слухи о Болонье
На днях вокруг нападающего киевского "
По словам Пироженко, Серия А является мечтой многих молодых футболистов и не только украинцев, которые помнят фантастическую карьеру Шевченко в "Милане".
О Владиславе ходит много слухов: многие клубы, не только итальянцы, наблюдали за ним. Мы имеем дело с двумя командами, но "Болоньи" среди них нет.
Цена? Она большая: нужно выложить как минимум 13-15 миллионов евро. Это логично, учитывая то, сколько голов он забил. Если бы он был португальцем, испанцем или бразильцем, то стоил бы 30 миллионов. Мы работаем над тем, чтобы он играл еще лучше.
Я не знаю, кто их распространяет, но 90% слухов об Супряге - ложь. Мы поговорили с Владом и решили остаться еще на год в Украине с приходом Луческу в "Динамо". Его опыт и авторитет могут помочь Супряге прогрессировать до того, как он совершит переезд в Европу. Это наша стратегия, но в жизни все может произойти, - цитирует Пироженко Calciomercato.