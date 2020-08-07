Ворскла подписала полузащитника из Хорватии
На фланг
Полтавская "
Он является воспитанником школы сплитского "Хайдука", играл за "Шибеник", "Задар" и "Сплит", австрийскую "Аустрию" (Клагенфурт), румынское "Динамо" из Бухареста, а также казахстанские "Шахтер" (Караганда) и "Кайсар" (Кызылорда).
В "Ворскле" выступать под номером 9.
С 15 мая у Пешича закончилась соглашение с "Кайсаром", с тех пор он является свободным агентом.
Новичок дал первое интервью в ранге игрока "бело-зеленого" клуба.
У меня есть друзья из Полтавы, много знаю об Украине, когда меня позвали, я решил приехать и очень доволен. Хочу как можно быстрее адаптироваться и помогать команде. Хорошо отзывались о "Ворскле" Шехич и Пуцлин.
Моя любимая команда - это Барселона, очень люблю игру в пас.