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Ворскла подписала полузащитника из Хорватии

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Ворскла подписала полузащитника из Хорватии
Новина українською

Полтавская "Ворскла" подписала контракт на 2 года с левым вингером из Хорватии 28-летним Иваном Пешичем.

Он является воспитанником школы сплитского "Хайдука", играл за "Шибеник", "Задар" и "Сплит", австрийскую "Аустрию" (Клагенфурт), румынское "Динамо" из Бухареста, а также казахстанские "Шахтер" (Караганда) и "Кайсар" (Кызылорда).

В "Ворскле" выступать под номером 9.

С 15 мая у Пешича закончилась соглашение с "Кайсаром", с тех пор он является свободным агентом.

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Новичок дал первое интервью в ранге игрока "бело-зеленого" клуба.

У меня есть друзья из Полтавы, много знаю об Украине, когда меня позвали, я решил приехать и очень доволен. Хочу как можно быстрее адаптироваться и помогать команде. Хорошо отзывались о "Ворскле" Шехич и Пуцлин.

Моя любимая команда - это Барселона, очень люблю игру в пас.

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В статье: Ворскла (Полтава) Иван Пешич
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Источник:
Ворскла

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