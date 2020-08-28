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СМИ: Московский Локомотив интересуется Матвиенко

Трансферы
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СМИ: Московский Локомотив интересуется Матвиенко
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Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко попал в сферу интересов еще и московского "Локомотива", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в последнее время активно обсуждается интерес к 24-летнему футболисту со стороны "Наполи". Сообщалось, что итальянский клуб уже начал переговоры о трансфере, но "горняки" готовы отпустить Матвиенко не менее чем за 15 млн евро.

Transfermarkt оценивает Матвиенко в 4 миллиона евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

Ранее также сообщалось о том, что кроме "Наполи" интерес к Матвиенко проявляют сразу несколько европейских клубов , наиболее авторитетным из которых является "Бавария".

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В статье: Локомотив (Москва) трансферы Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
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Комментарии (6)
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simargl (Чернигов)
28.08.2020 в 15:56
А кто сказал ,что Матвиенко захочет Локомотив ??? Особенно перед Евро2020(21, а может и 22)...
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0
0
дедушка (Сумы)
28.08.2020 в 15:55
Какие 15,вот 4 правильная цена.
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0
0
ВасяКулебяка (Козливка)
28.08.2020 в 15:49
Скрепный расиянин пападаит в рай, а ни на звьозды
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+1
0
MU7710 (Тегусигальпа )
28.08.2020 в 15:35
вперёд,к звёздам! думаю,шо пуканы щас порвутся у свидомых..))
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+1
-6
FC Energy (Новая Каховка)
28.08.2020 в 15:37
К звёздам? Россия - кладбище.
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+3
-1
старий фан (Рівне)
28.08.2020 в 15:53
Видно що у тіла полова в голові - сам себе відносить до людей без свідомості. А де їй взятись, коли в голові полова?
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+1
0


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