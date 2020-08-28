СМИ: Московский Локомотив интересуется Матвиенко

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко попал в сферу интересов еще и московского "Локомотива", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что в последнее время активно обсуждается интерес к 24-летнему футболисту со стороны "Наполи". Сообщалось, что итальянский клуб уже начал переговоры о трансфере, но "горняки" готовы отпустить Матвиенко не менее чем за 15 млн евро.

Transfermarkt оценивает Матвиенко в 4 миллиона евро, его контракт с "Шахтером" рассчитан до лета 2021 года.

Ранее также сообщалось о том, что кроме "Наполи" интерес к Матвиенко проявляют сразу несколько европейских клубов , наиболее авторитетным из которых является "Бавария".