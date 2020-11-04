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Кополовец о возможном трансфере Милевского: Был контакт, мы общались, но конкретики пока нет

Трансферы
(1 голосов)

Никаких договоренностей и конкретики пока нет

Кополовец о возможном трансфере Милевского: Был контакт, мы общались, но конкретики пока нет
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец высказался о том, что нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский может продолжить карьеру в закарпатском клубе.

- Пока это только слухи и разговоры. У меня нет такой информации, что Милевский будет играть в нашей команде. Это я вам официально заявляю. Но отмечу - пока, на данный момент.

Так, был контакт, мы общались, но конкретики пока нет. Вы же понимаете, что Артем - известный футболист, у него серьезные финансовые аппетиты. Скажу, что заинтересованность есть и с его стороны, и с нашей. Однако никаких договоренностей и конкретики пока нет, - сказал Кополовец.

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В статье: Артем Милевский Михаил Кополовец ФК Минай
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (0)
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wavo40
04.11.2020 в 11:26
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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