Коноплянка? Нет! Спортивный директор и коуч Валенсии отреагировали на слухи об украинце
Разве что владелец клуба
Ни главный тренер "Валенсии" Хавьер Грасия, ни спортивный директор испанского клуба не видят полузащитника "
Такие слухи вокруг вероятности трансфера, отмечает ведущий Михаил Спиваковский, могли возникнуть по двум причинам.
Первая - то, что коуч "Валенсии" Хавьер Грасия два года назад тренировал "Уотфорд", а этот клуб раньше интересовался Коноплянкой.
Вторая - из-за фактора владельца "Валенсии" сингапурца Питера Лима, который имеет очень близкие отношения с топовыми агентами и часто решает вопросы неспортивного плана.
Популярное сейчас
- Вечеринка в Киеве, лицо команды Б, пим, пам, пум – и вуаля. Испанские СМИ - о матче Динамо - Барселона
- Луческу подумал, как бы сложился матч с Барселоной, если бы судья назначил пенальти в Вербиче
- Боруссия Менхенгладбах - Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
- Валенсия заинтересована в покупке Коноплянки – СМИ
- Как сейчас выглядит и как живет в Англии вратарь, который был страшным сном фанатов Динамо. ФОТО
- Ливерпуль представил новую базу и показал кабинет Юргена Клоппа. ВИДЕО