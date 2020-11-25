Коноплянка? Нет! Спортивный директор и коуч Валенсии отреагировали на слухи об украинце

Ни главный тренер "Валенсии" Хавьер Грасия, ни спортивный директор испанского клуба не видят полузащитника " Шахтера " и национальной сборной Украины Евгения Коноплянку в составе испанского клуба и не интересуются этим футболистом, информирует ТаТоТаке.

Такие слухи вокруг вероятности трансфера, отмечает ведущий Михаил Спиваковский, могли возникнуть по двум причинам.