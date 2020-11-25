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Коноплянка? Нет! Спортивный директор и коуч Валенсии отреагировали на слухи об украинце

Трансферы
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Разве что владелец клуба

Коноплянка? Нет! Спортивный директор и коуч Валенсии отреагировали на слухи об украинце
Новина українською

Ни главный тренер "Валенсии" Хавьер Грасия, ни спортивный директор испанского клуба не видят полузащитника "Шахтера" и национальной сборной Украины Евгения Коноплянку в составе испанского клуба и не интересуются этим футболистом, информирует ТаТоТаке.

Такие слухи вокруг вероятности трансфера, отмечает ведущий Михаил Спиваковский, могли возникнуть по двум причинам.

Первая - то, что коуч "Валенсии" Хавьер Грасия два года назад тренировал "Уотфорд", а этот клуб раньше интересовался Коноплянкой.

Вторая - из-за фактора владельца "Валенсии" сингапурца Питера Лима, который имеет очень близкие отношения с топовыми агентами и часто решает вопросы неспортивного плана.

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В статье: Евгений Коноплянка Валенсия (Испания) Шахтер (Донецк) Питер Лим ТаТоТаке Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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