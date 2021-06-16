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Кабмин разрешил 100% заполняемость массовых мероприятий

Трансферы
Обновлено
(2 голосов)

Вся страна переходит в зеленую карантинную зону

Кабмин разрешил 100% заполняемость массовых мероприятий

Новина українською

Кабинет министров Украины до 31-го августа продлил карантин в стране, но ослабил ограничительные меры.

Был утвержден переход в зеленую карантинную зону по всей стране. Таким образом, разрешена 100% заполняемость массовых мероприятий, которые проводятся, в том числе, в помещениях. Также отменяется правило социальной дистанции.

Но при этом сохраняется соблюдения масочного режима. Его можно не придерживаться, если у всех участников и организаторов мероприятия есть негативный ПЦР-тест, негативный экспресс-тест на антиген или документы о полном прохождении курса вакцинации.

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Кабмин разрешил работу заведений общественного питания, развлекательных учреждений, кинотеатров, залов других сфер культуры.

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В статье: коронавирус
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.06.2021 в 18:35
Так внезапно ковид закончился...
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+2
0
avatar
MES QUE UN CLUB
16.06.2021 в 19:18
Ему сказали уходи , мы уже хорошо заработали и он ушёл
Ответить
+1
0
Litb@rski (Кёльн)
16.06.2021 в 19:58
Но попросили далеко не уходить ,а то деньги имеют свойства заканчиваются
0
0


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