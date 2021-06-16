Кабмин разрешил 100% заполняемость массовых мероприятий

Кабинет министров Украины до 31-го августа продлил карантин в стране, но ослабил ограничительные меры.

Был утвержден переход в зеленую карантинную зону по всей стране. Таким образом, разрешена 100% заполняемость массовых мероприятий, которые проводятся, в том числе, в помещениях. Также отменяется правило социальной дистанции.

Но при этом сохраняется соблюдения масочного режима. Его можно не придерживаться, если у всех участников и организаторов мероприятия есть негативный ПЦР-тест, негативный экспресс-тест на антиген или документы о полном прохождении курса вакцинации.

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Кабмин разрешил работу заведений общественного питания, развлекательных учреждений, кинотеатров, залов других сфер культуры.