Кабмин разрешил 100% заполняемость массовых мероприятий
Вся страна переходит в зеленую карантинную зону
Кабинет министров Украины до 31-го августа продлил карантин в стране, но ослабил ограничительные меры.
Был утвержден переход в зеленую карантинную зону по всей стране. Таким образом, разрешена 100% заполняемость массовых мероприятий, которые проводятся, в том числе, в помещениях. Также отменяется правило социальной дистанции.
Но при этом сохраняется соблюдения масочного режима. Его можно не придерживаться, если у всех участников и организаторов мероприятия есть негативный ПЦР-тест, негативный экспресс-тест на антиген или документы о полном прохождении курса вакцинации.
Кабмин разрешил работу заведений общественного питания, развлекательных учреждений, кинотеатров, залов других сфер культуры.
Популярное сейчас
- Два клуба отказались от участия во Второй лиге
- Стороженко отреагировал на информацию о том, что МХ 1925 уступит место в УПЛ Металлу
- Криштиану Роналду побил рекорд Андрея Шевченко
- СМИ: Наполи заинтересован в защитнике киевского Динамо, клуб ищет замену Хюсаю
- Девушка дня. Прелестная невеста звезды сборной Дании, которая уже год ждет свадьбу. ФОТО
- Жена звезды Зари демонстрирует соблазнительные формы во время медового месяца. ФОТО