Шахтер возобновил интерес к Ризныку – источник

Вице-чемпион Украины Шахтер вернулся к переговорам с Ворсклой по трансферу 22-летнего голкипера Дмитрия Ризныка.

"Горняки" пытались подписать Ризныка во время зимнего трансферного окна, однако Ворскла отвергла предложение в размере трех миллионов евро.

Активизация Шахтера в переговорах по Ризныку может быть связана с травмой основного вратаря клуба Анатолия Трубина, который из-за операции на мениске выбыл из строя ориентировочно на шесть недель.

Контракт Ризныка с Ворсклой рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Ризнык в текущем сезоне во всех турнирах провел 7 матчей – вратарь сборной Украины пропустил 9 мячей и дважды отстоял на ноль.

Накануне стало известно, что новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков довызвал Дмитрия Ризныка в расположение главной команды страны на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022.