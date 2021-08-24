Шахтер возобновил интерес к Ризныку – источник
Замена для Трубина?
Вице-чемпион Украины Шахтер вернулся к переговорам с Ворсклой по трансферу 22-летнего голкипера Дмитрия Ризныка.
"Горняки" пытались подписать Ризныка во время зимнего трансферного окна, однако Ворскла отвергла предложение в размере трех миллионов евро.
Активизация Шахтера в переговорах по Ризныку может быть связана с травмой основного вратаря клуба Анатолия Трубина, который из-за операции на мениске выбыл из строя ориентировочно на шесть недель.
Контракт Ризныка с Ворсклой рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 1 миллион евро.
Ризнык в текущем сезоне во всех турнирах провел 7 матчей – вратарь сборной Украины пропустил 9 мячей и дважды отстоял на ноль.
Накануне стало известно, что новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков довызвал Дмитрия Ризныка в расположение главной команды страны на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022.
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