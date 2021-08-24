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Шахтер возобновил интерес к Ризныку – источник

Трансферы
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(1 голосов)

Замена для Трубина?

Шахтер возобновил интерес к Ризныку – источник

Новина українською

Вице-чемпион Украины Шахтер вернулся к переговорам с Ворсклой по трансферу 22-летнего голкипера Дмитрия Ризныка.

"Горняки" пытались подписать Ризныка во время зимнего трансферного окна, однако Ворскла отвергла предложение в размере трех миллионов евро.

Активизация Шахтера в переговорах по Ризныку может быть связана с травмой основного вратаря клуба Анатолия Трубина, который из-за операции на мениске выбыл из строя ориентировочно на шесть недель.

Контракт Ризныка с Ворсклой рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 1 миллион евро.

Ризнык в текущем сезоне во всех турнирах провел 7 матчей – вратарь сборной Украины пропустил 9 мячей и дважды отстоял на ноль.

Накануне стало известно, что новый главный тренер сборной Украины Александр Петраков довызвал Дмитрия Ризныка в расположение главной команды страны на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022.

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В статье: Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык Ворскла
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Источник:
Football.ua

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Комментарии (16)
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Глюк Львів (Лемберг)
24.08.2021 в 13:51
Від цього переходу багато хто виграє - Шахтар отримає хорошого резервіста, Ворскла отримає гроші, сім'я Різника покращить матеріальне становище вже і зараз, Маріуполь отримає непоганого голкіпера за пару сезонів (якщо не вилетить). От для збірної, на жаль, мінус один кандидат на воротарську позицію (не може бути три воротаря з одного клубу кандидатами у збірну). Я б на місці Різника почекав - наступного сезону Дніпро-1 та Металіст шукатимуть гравця на позицію #1, а там і фінансово не буде гірше та й позиції для збірної виростимуть.
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+1
0
avatar
Крестоносец (Полтава)
24.08.2021 в 13:36
За 5 млн евро можно, потом год может клуб жить без проблем, а пенальти умеет и Исенко отбивать.Но если продавать лидеров, то далеко не уедешь.На месте Ризника я бы шел в Европу, если зовут
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+1
0
Dr. House (Поділля)
24.08.2021 в 13:24
Різіньо, Трубіньо та П'ятіньо))).
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+1
0
дЫркофан
24.08.2021 в 13:29
и ты идиото
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0
-2
Dr. House (Поділля)
24.08.2021 в 13:40
Ну куда уж мне до такой умной фанатичной дырки как ты
0
0
Gerd Muller (Житомир)
24.08.2021 в 13:03
На мій погляд Різник краще Трубіна.
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+3
0
alexfc (Киев)
24.08.2021 в 13:00
Трубин выздоровеет и что потом. Два одинаковых вратаря. Прийдеться кого то продавать. Так что не вижу смысла покупать Ризныка, Пятов постоит (налажает как обычно, но постоит)
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+3
0
Gerd Muller (Житомир)
24.08.2021 в 13:03
Там и Трубин нехило лажает.
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+2
0
Litb@rski (Кёльн)
24.08.2021 в 12:57
Пойти вторым вратарём может на одну игру первым на два месяца....глупо , разве только из-за денег...
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+4
0
Footballers (Умань)
24.08.2021 в 12:02
Пятов постоїть-не куплять.
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+2
0
Соколов (Никополь)
24.08.2021 в 11:54
Надеюсь у Ворскла есть ум и они это копеечное предложение пошлют куда подальше. Если у кротов проблемы с вротарем нужно требовать 5 лямов
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+6
-2
дЫркофан
24.08.2021 в 13:28
любишь считать чужие деньги дырявое чмо
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0
-2
Dr. House (Поділля)
24.08.2021 в 13:50
Дорогуша, так ты же фан дырки, значит это ты дырявое чмо
0
0
avatar
СТОП крот (Киев)
24.08.2021 в 11:50
Надеюсь Ризник будет умнее и не пойдет в эту вонючую бразильскую помойку
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+4
-3
дЫркофан
24.08.2021 в 13:27
тебя тупого пи.....са спросить забыли.вонючая помойка это твоё ......динамо киев
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0
-2
Dr. House (Поділля)
24.08.2021 в 13:51
Мальчик, ты цыркуль купил дырки начертать к школе?
0
0


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