Ворскла отправила Луизао в аренду в бразильский клуб
Официально
фото - vorskla.com.ua
Ворскла на официальном уровне подтвердила договоренность с клубом бразильской Серии А Баия об аренде 23-летнего полузащитника Луизао.
В Бразилии Луизао пробудет до декабря 2022 года.
Полтавчане отмечают, что Луизао сам обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в аренду.
Луизао присоединился к Ворскле в августе 2019 года на правах аренды из Порту, после чего полтавчане выкупили контракт бразильца.
За два года в УПЛ Луизао провел 32 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Действующий контракт Луизао с Ворсклой рассчитан до 31 декабря 2023 года.
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