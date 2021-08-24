Ворскла отправила Луизао в аренду в бразильский клуб

Ворскла на официальном уровне подтвердила договоренность с клубом бразильской Серии А Баия об аренде 23-летнего полузащитника Луизао.

В Бразилии Луизао пробудет до декабря 2022 года.

Полтавчане отмечают, что Луизао сам обратился к руководству клуба с просьбой отпустить его в аренду.

Луизао присоединился к Ворскле в августе 2019 года на правах аренды из Порту, после чего полтавчане выкупили контракт бразильца.

За два года в УПЛ Луизао провел 32 матча, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Действующий контракт Луизао с Ворсклой рассчитан до 31 декабря 2023 года.