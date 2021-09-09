Кривцов: Пятов, Степаненко, Сидорчук и Матвиенко, возвращайтесь - дело не в вас
Сборная продолжает катать ничьи
Фото Павла Кубанова - УАФ
Защитник
"Пятов, Степаненко, Сидорчук и Матвиенко, возвращайтесь, дело не в вас", – написал Кривцов в Инстаграме.
Напомним, перед встречей с Чехией расположение сборной Украины покинули Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Руслан Малиновский.
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