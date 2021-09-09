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Кривцов: Пятов, Степаненко, Сидорчук и Матвиенко, возвращайтесь - дело не в вас

Трансферы
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Сборная продолжает катать ничьи

Кривцов: Пятов, Степаненко, Сидорчук и Матвиенко, возвращайтесь - дело не в вас

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Защитник сборной Украины Сергей Кривцов после матча с Чехией (1:1) обратился к Андрею Пятову, Сергею Сидорчуку, Тарасу Степаненко и Николаю Матвиенко, которых отпустили в клубы перед данным матчем.

"Пятов, Степаненко, Сидорчук и Матвиенко, возвращайтесь, дело не в вас", – написал Кривцов в Инстаграме.

Напомним, перед встречей с Чехией расположение сборной Украины покинули Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный, Виталий Миколенко и Руслан Малиновский.

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В статье: Сергей Кривцов Тарас Степаненко Андрей Пятов Украина Сергей Сидорчук Николай Матвиенко
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